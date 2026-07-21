Brabantse gemeente vraagt minister om actie voor Merwedebrug

ALTENA (ANP) - De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer heeft grote gevolgen voor lokale ondernemers. Dat zegt het college van Altena, de Noord-Brabantse gemeente aan de zuidelijke kant van de verzwakte brug, in een brief aan minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin vragen ze om aanvullende maatregelen.

"Veiligheid staat voor ons altijd op de eerste plaats. Wij begrijpen dan ook dat deze maatregel noodzakelijk is. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat ondernemers opnieuw de gevolgen dragen zonder duidelijk perspectief", zegt wethouder Mobiliteit Pieter Neven.

Ondernemers moeten omrijden, wat zorgt voor vertraging en hogere brandstofkosten. Ook betalen ze meer vanwege de deze maand ingestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, zegt een gemeentewoordvoerder. Het college "heeft begrip" voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie van getroffen ondernemers.