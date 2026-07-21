ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brabantse gemeente vraagt minister om actie voor Merwedebrug

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 17:22
anp210726145 1
ALTENA (ANP) - De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer heeft grote gevolgen voor lokale ondernemers. Dat zegt het college van Altena, de Noord-Brabantse gemeente aan de zuidelijke kant van de verzwakte brug, in een brief aan minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin vragen ze om aanvullende maatregelen.
"Veiligheid staat voor ons altijd op de eerste plaats. Wij begrijpen dan ook dat deze maatregel noodzakelijk is. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat ondernemers opnieuw de gevolgen dragen zonder duidelijk perspectief", zegt wethouder Mobiliteit Pieter Neven.
Ondernemers moeten omrijden, wat zorgt voor vertraging en hogere brandstofkosten. Ook betalen ze meer vanwege de deze maand ingestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, zegt een gemeentewoordvoerder. Het college "heeft begrip" voor de oproepen uit de transportsector voor compensatie van getroffen ondernemers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

163516942_m

Hoogsensitiviteit bestaat waarschijnlijk niet, blijkt uit nieuw onderzoek

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

Loading