Branche e-sigarettenverkopers gaat door met zaak smaakjesverbod

DELFT (ANP) - De Nederlandse branchevereniging van elektronische sigarettenverkopers gaat door met de eigen rechtszaak tegen de Staat over de invoering van het smaakjesverbod, hoewel de rechtbank in Den Haag woensdag in een andere zaak heeft geoordeeld dat de Staat het verbod mocht invoeren. Dit zegt voorzitter Emil 't Hart van de Esigbond.

Die bodemprocedure was aangespannen door tabaksproductenfabrikant British American Tobacco (BAT) en het daaraan verwante bedrijf Nicoventures, omdat zij het verbod op zoete smaakjes in e-sigaretten onrechtmatig vonden. 't Hart vindt de uitspraak "teleurstellend". "Ik vind het heel erg kort door de bocht dat er geen rekening wordt gehouden met ex-rokers. Er wordt alleen gekeken naar de jeugd en dat begrijp ik natuurlijk, maar de oude dampers worden volledig vergeten met deze uitspraak", stelt hij. De branchevereniging ziet e-sigaretten als een minder schadelijk alternatief voor gewone sigaretten.