Technologiebedrijven wachten op plannen nieuwe regering VS

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse technologiebedrijven hopen op "stabiliteit en voorspelbaarheid" als het gaat om de plannen van de nieuwe Amerikaanse regering. "Want geopolitiek heeft directe invloed op onze economie en handel", laat voorzitter Theo Henrar van ondernemersorganisatie FME weten in een verklaring.

Volgens de organisatie, waarbij meer dan 2000 bedrijven zijn aangesloten, is wel duidelijk dat Nederland en Europa hun "strategische autonomie" moeten versterken en meer verantwoordelijkheid moeten nemen. "In een tijd waarin vrijhandel steeds meer onder druk staat, vraagt dit om moedig leiderschap en onafhankelijkere keuzes, zodat we minder afhankelijk worden en onze positie op het wereldtoneel versterken", staat eveneens in de verklaring.

Tot de leden van de FME behoren bedrijven als chipmachinefabrikant ASML, chipmaker NXP en zorgtechnologiebedrijf Philips. De branche heeft de Amerikaanse verkiezingen nauwlettend gevolgd en kijkt naar eigen zeggen "met vertrouwen uit naar de voortzetting van de warme handelsrelatie met de Verenigde Staten". De komende tijd wordt volgens de FME pas duidelijk welke beleidsplannen de nieuwe regering zal ontvouwen en welke invloed dit heeft op de wederzijdse economische belangen.