Brand in Amerikaanse ambassade in Riyad na droneaanval

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse ambassade in de Saudische hoofdstad Riyad is geraakt door twee drones, bevestigt het ministerie van Defensie in Saoedi-Arabië. Door de droneaanval brak er "beperkte" brand uit en is er lichte materiële schade, aldus het Saudische ministerie in een verklaring.

Ooggetuigen in Riyad melden aan persbureaus AFP en Reuters dat er rook te zien is boven de Amerikaanse ambassade. Volgens Fox News was de Amerikaanse ambassade ten tijde van de aanval leeg en zijn er geen gewonden gevallen.

De Amerikaanse ambassade in Riyad roept Amerikanen in Saoedi-Arabië via X op om te schuilen. De waarschuwing geldt voor de steden Jeddah, Riyad en Dhahran. Een woordvoerder van het Saudische ministerie van Defensie schrijft op X dat in totaal acht drones zijn onderschept bij Riyad en al-Kharj.

Amman

In een interview met NewsNation over een vergelding voor de droneaanval op de ambassade zei de Amerikaanse president Donald Trump dat "je er snel achter zult komen". Meer details gaf de president niet.

De Amerikaanse ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman kondigde maandag aan dat al het personeel de ambassade tijdelijk had verlaten "wegens een dreiging".