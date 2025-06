Brand in binnenstad Woerden geblust

WOERDEN (ANP) - De brand in een winkelpand met daarboven woningen in de oude binnenstad van Woerden is geblust. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de bewoners van acht appartementen door de schade nog niet terug kunnen naar hun woning. Er is opvang geregeld.

De brand woedde in een supermarkt aan de Rijnstraat. Er is niemand gewond geraakt. Het kostte de brandweer tijd om te zoeken naar brandhaardjes tussen de plafonds. Daarbij moesten (plafond)delen worden gesloopt. Ook een drone hielp van bovenaf te zoeken naar warmtebronnen.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.