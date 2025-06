Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran en Israël een staakt-het-vuren zijn overeengekomen. "Israël en Iran zijn het er volledig over eens dat er een volledig en totaal staakt-het-vuren zal zijn... gedurende twaalf uur, waarna de oorlog als beëindigd zal worden beschouwd!", schrijft Trump in een bericht op Truth Social.

"Ervan uitgaande dat alles verloopt zoals het hoort, en dat zal ook gebeuren, wil ik beide landen, Israël en Iran, feliciteren met hun uithoudingsvermogen, moed en intelligentie om een ​​einde te maken aan wat 'DE 12-DAAGSE OORLOG' genoemd zou moeten worden. Dit is een oorlog die jaren had kunnen duren en het hele Midden-Oosten had kunnen verwoesten, maar dat is niet gebeurd en zal ook nooit gebeuren!", staat in het bericht.