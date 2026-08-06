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Brand in duinen bij Ouddorp onder controle

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 23:03
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OUDDORP (ANP) - De brand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft nog een aantal brandweervoertuigen ter plaatse om eventueel oplaaiende vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend gaat het waterschap het gebied verder "strippen" om vuur dat mogelijk nog in de grond zit te doven.
De brand brak halverwege de middag uit. In de loop van donderdagavond lukte het de brandweer de verspreiding van het vuur tegen te houden door zogeheten stoplijnen aan te leggen. Ook een blushelikopter van Defensie schoot te hulp. Uiteindelijk is volgens de veiligheidsregio 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan door de brand.
Een brandweerman raakte ernstig gewond bij de bluswerkzaamheden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat het slachtoffer met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Of de gewonde brandweerman buiten levensgevaar is, weet de woordvoerder niet.
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