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Trump tekent decreet dat einde aan 'geboortetoerisme' moet maken

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 23:00
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WASHINGTON (ANP) - De VS willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind krijgen in de Verenigde Staten en daarbij de staat misleiden. Daartoe heeft president Donald Trump een presidentieel decreet uitgevaardigd. Op die manier wil Trump wat hij ziet als "geboortetoerisme" tegengaan.
In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen geboren in de VS automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Die grondwettelijke bepaling wekt al lange tijd Trump toorn.
In de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn als president voert, is de inperking van dat geboorterecht een belangrijke pijler. Eind juni nog bepaalde het Hooggerechtshof dat Trump dat niet zonder meer kon inperken. Trump probeerde toen per decreet federale instanties op te dragen het staatsburgerschap voor bepaalde kinderen die in de VS worden geboren niet langer te erkennen.
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