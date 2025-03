Brand in Grieks restaurant in Roermond

ROERMOND (ANP) - In een Grieks restaurant in Roermond met daarboven en daarnaast woningen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers.

De brand brak uit op de begane grond van het pand op de hoek van de Raadhuisstraat. Op dat moment was het restaurant gesloten. Even voor 04.00 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

De brandweer dacht aanvankelijk dat er mogelijk slachtoffers waren, maar ging er later van uit dat er niemand meer in het pand was. Hoeveel mensen hun woningen moesten verlaten, is niet bekend.