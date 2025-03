Rechter VS: geen arrestatie pro-Palestijnse student met greencard

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Koreaans-Amerikaanse studente aan Columbia University die heeft deelgenomen aan pro-Palestijnse protesten kan voorlopig niet worden gearresteerd door immigratieagenten. Dat oordeelde dinsdag (lokale tijd) een rechter in New York. Yunseo Chung had maandag de Amerikaanse regering aangeklaagd om haar deportatie te voorkomen.

De 21-jarige Chung woont sinds haar zevende in de Verenigde Staten en kreeg deze maand te horen dat haar permanente verblijfsvergunning (greencard) is ingetrokken, blijkt uit gerechtelijke documenten. Chung zou zich schuldig hebben gemaakt aan "zorgwekkend gedrag". Ze werd eerder gearresteerd en weer vrijgelaten tijdens een protest op Barnard College dat het ministerie van Binnenlandse Veiligheid "pro-Hamas" noemde.

President Donald Trump heeft beloofd buitenlandse pro-Palestijnse demonstranten te deporteren omdat ze volgens hem Hamas steunen, obstakels vormen voor het Amerikaanse buitenlandse beleid en antisemitisch zijn.

Chung is nog niet opnieuw gearresteerd. Immigratieagenten hebben meerdere bezoeken aan haar woningen gebracht om haar te zoeken.