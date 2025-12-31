Bolsonaro keert na succesvolle operatie terug naar gevangenis

BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro verlaat donderdag de privékliniek waar hij werd geopereerd en keert dan terug naar de cel waar hij een gevangenisstraf van 27 jaar uitzit. Dat meldt zijn medisch team.

De 70-jarige Bolsonaro werd vorige week opgenomen in de DF Star-kliniek in hoofdstad Brasilia voor een operatie aan een liesbreuk. Volgens zijn chirurg verloopt het herstel goed. De voormalige president onderging de afgelopen jaren al meerdere ingrepen na een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018.

De ziekenhuisopname was een tijdelijke onderbreking van de detentie sinds zijn opsluiting eind november in een gebouw van de federale politie in Brasilia. In september veroordeelde het Braziliaanse Hooggerechtshof Bolsonaro voor zijn rol in een complot om na zijn verkiezingsnederlaag van 2022 aan de macht te blijven. Die verkiezingen verloor hij van huidig president Luiz Inácio 'Lula' da Silva.