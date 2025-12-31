ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bolsonaro keert na succesvolle operatie terug naar gevangenis

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 21:50
anp311225168 1
BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro verlaat donderdag de privékliniek waar hij werd geopereerd en keert dan terug naar de cel waar hij een gevangenisstraf van 27 jaar uitzit. Dat meldt zijn medisch team.
De 70-jarige Bolsonaro werd vorige week opgenomen in de DF Star-kliniek in hoofdstad Brasilia voor een operatie aan een liesbreuk. Volgens zijn chirurg verloopt het herstel goed. De voormalige president onderging de afgelopen jaren al meerdere ingrepen na een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018.
De ziekenhuisopname was een tijdelijke onderbreking van de detentie sinds zijn opsluiting eind november in een gebouw van de federale politie in Brasilia. In september veroordeelde het Braziliaanse Hooggerechtshof Bolsonaro voor zijn rol in een complot om na zijn verkiezingsnederlaag van 2022 aan de macht te blijven. Die verkiezingen verloor hij van huidig president Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

senior-koppel-dat-computer-gebruikt-en-aantekeningen-maakt-tijdens-het-analyseren-van-hun-huisfinancien

2026 wordt voor veel mensen met pensioen een bijzonder goed jaar

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

Loading