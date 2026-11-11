Brand in koelhuis in Kruiningen laait opnieuw op bij nablussen

KRUININGEN (ANP) - De brand die dinsdag woedde in een koelhuis in het Zeeuwse Kruiningen is woensdagavond bij het nablussen weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio. Bij de brand komt weer veel rook vrij.

Drie van de negen koelcellen van Newcold op het bedrijventerrein Nishoek brandden dinsdagavond- en nacht uit. De brand ontstond in het dak van een koelcel. Vervolgens breidde het vuur zich naar binnen uit. Dinsdagochtend gaf de brandweer het sein brand meester, maar bleef wel nog nablussen. Ook het bedrijventerrein bleef deels afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er in het dak nog deeltjes die smeulen. Tijdens het nablussen moeten die delen met een kraan gesloopt worden en vervolgens geblust worden. "Bij het slopen kwam er weer zuurstof bij de smeulende deeltjes, waardoor het vuur weer heeft kunnen oplaaien."

De brandweer heeft opgeschaald en is met minstens vier blusvoertuigen en grootwatertransport aanwezig. Volgens de woordvoerder woedt de brand nu in een hoek waar de brandweer moeilijk bij kan komen.