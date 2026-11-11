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Grote zorgen in Kamer over onderhandelingen over ICC

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer leven grote zorgen over de onderhandelingen die gaande zijn om nieuwe Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) te voorkomen. Nederland speelt als gastland in de gesprekken een cruciale rol. Partijen vrezen dat het hof wordt uitgekleed.
The Rights Forum meldt op basis van bronnen dat er zou worden onderhandeld over het niet meer vervolgen van staatshoofden. Een ander punt op tafel zou zijn dat onderdanen van landen die niet zijn aangesloten bij het strafhof niet meer vervolgd kunnen worden. En ten derde zou beperking van de jurisdictie van het ICC worden besproken.
In het debat over de begroting van minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) gaven D66, PRO, DENK, SP en Partij voor de Dieren aan het ergste te vrezen. "Dit is een onbegaanbare weg", zei Stephan van Baarle (DENK). De minister heeft een "groot probleem" als dit de inzet is van Nederland, verklaarde Kati Piri (PRO).
Berendsen zei weinig te kunnen zeggen zolang de onderhandelingen lopen. Maar het kabinet "kan niet akkoord gaan met een uitgekleed strafhof", zei hij.
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