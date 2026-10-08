ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand in Olympisch Stadion Amsterdam onder controle

Samenleving
door anp
anp091026006 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag. De hulpdiensten bouwen hun inzet af en vertrekken stapsgewijs.
De brand ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden in het gebouw, werd ontruimd.
Het blussen kostte veel tijd, doordat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken.
Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer detecteerde in de omgeving geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen.
Mensen met een auto in de parkeergarage moeten bij de eigenaar van de garage navragen wanneer ze hun voertuig kunnen ophalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

stinkwantsen-header

Stinkwantsen zoeken nu je huis op: zo kom je er zonder stank vanaf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op

215257647_m

Hoeveel bespaar je met de verwarming uit onder de elektrische deken?

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

167106018_m

Met deze simpele truc spaar je ongemerkt meer dan €2.000 per jaar

Loading