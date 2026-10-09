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Mamdani wil dat Trump activiteiten ICE in New York beëindigt

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP/AFP) - Burgemeester Zohran Mamdani van New York gaat van de Amerikaanse president Donald Trump eisen dat immigratiedienst ICE alle handhavingsacties in de stad staakt. Dat schreef Mamdani donderdag op X, nadat ICE een man in New York zou hebben neergeschoten.
Volgens de politie werd een man neergeschoten tijdens een confrontatie met federale agenten in de Bronx. Media meldden dat ICE bij het incident was betrokken.
Volgens burgemeester Mamdani omsingelden agenten de man en een vijfjarig kind in een auto. Daarna losten ze schoten en raakte de man gewond. Het lijkt er volgens de burgemeester op dat het kind ongedeerd is gebleven.
Hij spreekt van een "onverantwoordelijke en ongelooflijk ernstige situatie". "Ik ga niet toekijken terwijl ICE-agenten onze gemeenschappen terroriseren." Mamdani wil dat ICE vertrekt uit de buurten, ziekenhuizen en straten. Hij eindigt zijn betoog met "Schaf ICE af".
Ook gouverneur Kathy Hochul van New York liet op X van zich horen. Ze wil dat de federale autoriteiten een "volledig en transparant verslag" leveren van de omstandigheden rond dit incident. "New Yorkers verdienen het om precies te weten wat er is gebeurd en waarom."
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