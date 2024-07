Brand in paardenstal Zeewolde, vermoedelijk veel paarden omgekomen

ZEEWOLDE (ANP) - In een paardenstal aan de Bosruiterweg in Zeewolde woedt in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand. In de stal zijn nog circa achttien paarden aanwezig, zegt een woordvoerder van de brandweer. "Gelet op de intensiteit van de brand zijn die waarschijnlijk omgekomen." Twee paarden zijn uit de stal gered.

Volgens de woordvoerder gaat het om een stalling voor paarden van meerdere eigenaren. Het vuur is door nog onbekende oorzaak in het dak ontstaan. De brandweer heeft het vuur onder controle en laat de stal gecontroleerd uitbranden. Een naastgelegen woonhuis en schuur worden natgehouden. Het nablussen van de stal zal enige uren duren, aldus de brandweer.