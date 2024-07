Handboogschutters en handbalsters openen Spelen voor Nederland

PARIJS (ANP) - De Olympische Spelen beginnen donderdag voor de Nederlandse equipe. Handboogschutters Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen zijn vanaf 09.30 uur de eersten die in actie komen, in de kwalificaties. Om 11.00 uur volgen de handbalsters met hun groepsduel met Angola, ook al voor de openingsceremonie van vrijdagavond.

Op het Esplanade des Invalides schieten Schloesser, Van der Winkel en Roeffen 's ochtends en Steve Wijler 's middags 72 pijlen om een zo goed mogelijke positie in het knock-outschema te bemachtigen. Het handboogtoernooi gaat zondag verder met de teamwedstrijd voor de vrouwen. De individuele wedstrijden zijn volgende week.

Vanaf 18.00 uur geeft onder anderen chef de mission Pieter van den Hoogenband namens de Nederlandse ploeg een persconferentie in het olympisch dorp. Daarin gaat hij in op zijn eerste ervaringen in Parijs en zijn vooruitzichten voor de Spelen.

De openingsceremonie is vrijdagavond, waarna op zaterdag de Spelen voor meer Nederlanders beginnen. Woensdag waren al de eerste voetbal- en rugbywedstrijden.