Brand München gevolg van familiedrama, zegt Duitse politie

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:07
München (ANP) - Het incident waarbij in het noorden van München woensdagochtend een woning in brand vloog en explosies en knallen werden gehoord, betreft een familieconflict. Dat stelt de politie van de Zuid-Duitse stad in een persverklaring.
De verdachte, een 57-jarige man uit Starnberg, droeg explosieven bij zich zonder daarvoor een vergunning te hebben en liet zijn 81-jarige moeder en 21-jarige dochter gewond achter. Later pleegde hij zelfmoord bij een nabijgelegen meer, schrijft de politie op basis van de eerste onderzoeksbevindingen. Ook werden er boobytraps aangetroffen in het pand en een explosief in de rugzak van de dader.
Het terrein waar deze weken Oktoberfest wordt gevierd in de Duitse stad, kon vanwege het politieonderzoek niet openen. Op de plaats delict werd een briefje aangetroffen met een "niet-specifiek dreigement" gericht tegen het Duitse bierfeest. Daarop werden speurhonden en de explosievenopruimingsdienst ingezet op het terrein.
Onduidelijk is of Oktoberfest nog kan doorgaan.
