Vergeet niet in te checken: ov-boete is vanaf vandaag fors duurder

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:07
bijgewerkt om woensdag, 01 oktober 2025 om 16:09
Wie vergeet in te checken in bus, tram, metro of trein, is vanaf vandaag een stuk duurder uit. De boete voor zwartrijden gaat namelijk flink omhoog: van 50 naar 70 euro.
Het maakt hierbij niet uit wat het reguliere ticket je zou hebben gekost. Het nieuwe bedrag geldt voor alle vormen van openbaar vervoer. Daar komt nog bij dat de ritprijs die je eigenlijk had moeten betalen ook nog bovenop de boete in rekening wordt gebracht.
Volgens brancheorganisatie Openbaar Vervoer Nederland is de verhoging een logische stap. “De verhoging is gelijk aan de gemiddelde stijging in de afgelopen jaren”, laat een woordvoerder weten. Opvallend is dat het boetebedrag voor het eerst sinds april 2016 wordt aangepast.
En met 70 euro plus de kosten van het reguliere kaartje ben je er nog niet. Ook de administratiekosten die bij een boete horen, stijgen mee: van 15 naar 20 euro. Houd je OV-pas dus altijd bij de hand.
De hoogte van het boetebedrag is een bewuste prikkel om het reizen zonder geldig vervoerbewijs tegen te gaan. “Om het afschrikwekkende effect van een boete en de kans op het naleven van de voorschriften te behouden, moet het boetebedrag periodiek geïndexeerd worden”, aldus OV-NL. “Wij zijn blij dat de boete wordt verhoogd. Dat is rechtvaardiger tegenover al die reizigers die wel hun kaartje netjes betalen.”
Bron: OV-NL

