Ministeries weigeren onderzoek naar invloed 'zwerfstroom' op vee

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Thierry Aartsen ziet geen reden om een grootschalig onderzoek in te stellen naar de mogelijke invloed van zogeheten zwerfstroom op vee. De provincie Zuid-Holland had diverse ministeries hierom gevraagd, naar aanleiding van een situatie in het dorp Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee). Twee boeren daar ervaren al jarenlang gezondheidsproblemen bij hun koeien en geiten. Ze denken na eigen metingen dat die worden veroorzaakt door stroom die 'weglekt' bij onder meer windturbines en een batterijopslag in de buurt.

De provincie en de gemeente hebben ook onderzoek laten doen en experts geraadpleegd, maar daar kwam geen eenduidige conclusie uit. Ze zien wel "onverklaarbare gebeurtenissen en vergelijkbare problemen op twee verschillende bedrijven", wat volgens de provincie doet vermoeden dat sprake is van "bedrijfsoverstijgende oorzaken". Zuid-Holland vroeg daarom begin dit jaar meerdere ministeries om een multidisciplinaire studie op te zetten, met experts op het gebied van onder meer diergeneeskunde, elektrotechniek en het gedrag van dieren.

De departementen hebben dat nu echter afgewezen, volgens Aartsen omdat bij de melkveehouder de problemen op het bedrijf zelf worden veroorzaakt en niet door externe oorzaken. Zo zouden de elektrische installaties niet op orde zijn en zou de stal te klein zijn voor het aantal koeien. De boer staat onder verscherpt toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en kreeg begin dit jaar een boete. "Mijn medebewindspersonen en ik zien daarom geen aanleiding tot het starten van een multidisciplinair onderzoek", schrijft de demissionair staatssecretaris van I&W in een brief aan de provincie. Volgens de boer voldoet alles op zijn bedrijf aan de regels.

De koeien zouden weinig drinken, veel minder melk geven dan gebruikelijk en snel overlijden. Ook de bewoners van de boerderij ervaren fysieke klachten. De boer paste de afgelopen jaren van alles aan op zijn bedrijf, maar de problemen bleven. Een specialist op het gebied van elektrotechniek en dierenwelzijn kwam uiteindelijk als vermoedelijke oorzaak uit bij elektrische invloeden van buitenaf. De elektrische spanning heeft volgens de boer invloed op het drinkgedrag en de melkproductie van zijn koeien. Metingen zouden dat ook uitwijzen.