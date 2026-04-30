Brand Oirschot naar verwachting in 'komende uren' onder controle

OIRSCHOT (ANP) - De brandweer verwacht de natuurbrand op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant ergens "in de komende uren onder controle te krijgen", meldt de veiligheidsregio. Die verwachting is gebaseerd op de huidige inzet van blusmateriaal.

De brand woedt in een gebied van 500 bij 500 meter. Eerder op de dag was dat nog 100 bij 100 meter.

In totaal worden nu tien blusvoertuigen ingezet. Die worden ondersteund door logistieke en watertransporteenheden. Daarbovenop meldt de veiligheidsregio dat een derde peloton klaarstaat voor hulp. Dat zijn nog eens zes extra blusvoertuigen