Rechtbank: uitleg over agenten die informatie zaak-Lisa bekeken

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 15:52
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag bepaald dat het Openbaar Ministerie een aantal vragen moet beantwoorden over het raadplegen van politiesystemen door agenten in het onderzoek tegen Chris Jude, die onder meer wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa. De rechtbank wil onder meer weten om hoeveel politiemensen en om welke systemen het gaat.
Aanleiding voor de opdracht aan het OM is een betoog van de advocaten van Jude op een voorbereidende zitting in de zaak. Zij willen inzage in het rapport van het interne onderzoek naar de bevragingen van de interne systemen. Dit kwam begin maart aan het licht. Het Landelijk Team Interne Onderzoeken onderzocht dit en rapporteerde daarover.
Volgens de raadslieden moeten die bevragingen mogelijk gevolgen hebben in de strafzaak tegen Jude, zoals bijvoorbeeld strafvermindering. Volgens het OM gaan de eventuele misstanden niet over de bij het opsporingsonderzoek betrokken politiemensen en is er dus geen link met de zaak.
