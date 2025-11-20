Brand op klimaattop dreigt onderhandelingen dwars te zitten

BELÉM (ANP) - Door de brand die donderdagmiddag (lokale tijd) uitbrak op de locatie van de klimaattop in het Braziliaanse Belém komen onderhandelingen mogelijk in gevaar, vrezen maatschappelijke organisaties. Niemand mag de komende uren het gebouw betreden, blijkt uit informatie die is gedeeld met EU-onderhandelaars.

Hilde Stroot van Oxfam Novib is bang dat de onderhandelingen hierdoor te veel vertraging oplopen. Om besluiten te nemen op de klimaattop moeten genoeg afgevaardigden aanwezig zijn. Als de delegatieleden moeten vertrekken aan het einde van de top, is dat een probleem. "Het zou heel erg zijn als er geen uitkomst uit deze klimaattop komt", zegt Stroot.

Officieel is de klimaattop vrijdag afgelopen. De onderhandelingen lopen eigenlijk elk jaar uit, maar deze keer zette de Braziliaanse voorzitter al de hele week druk op onderhandelaars om voortgang te maken. Toch leken de landen nog niet dichter bij elkaar te komen. Vertraging door de brand helpt daarom niet.

Niemand gewond

De organisatie achter de COP30 heeft laten weten dat niemand gewond is geraakt. Hoewel de brand snel onder controle was, is onduidelijk wanneer onderhandelaars en anderen weer naar binnen mogen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

VN-klimaatchef Simon Stiell schreef vorige week een bezorgde brief aan de voorzitter over de veiligheid op de conferentie. Aanleiding was dat een groep activisten had geprobeerd binnen te dringen, en een heel eind kwam, maar Stiell wees ook op kortsluitingsgevaar door lekkages.

Na de ontruiming lieten diplomatieke bronnen weten dat enkele landen daarvoor waren weggelopen van de onderhandelingstafel. "Zij willen de lat zo laag mogelijk leggen voor mitigatie", zei een EU-bron. Mitigatie is het verlagen van uitstoot.