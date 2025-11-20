ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gekozen burgemeester New York Mamdani klaar voor ontmoeting Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:14
anp201125227 1
NEW YORK (ANP/AFP) - De linksradicale aankomende burgemeester van New York, Zohran Mamdani, zegt dat hij klaar is om de rechts-populistische president Donald Trump te ontmoeten. De twee ontmoeten elkaar vrijdag in Washington. Ze hebben elkaar veelvuldig uitgescholden, maar lijken hoffelijker te worden.
Trump zei recent dat hij de stad New York beslist geen kwaad wil berokkenen en Mamdani zei donderdag dat hij "klaar is voor wat er dan ook komen gaat (in Washington)" en dat hij en Trump allebei willen dat de kosten van het levensonderhoud omlaag gaan. "Ik werk met iedereen om het leven betaalbaar te maken".
Trump heeft de in Oeganda geboren Mamdani een communist genoemd. Mamdani noemt zichzelf democratisch socialist. De 34-jarige politicus werd eerder deze maand tot burgemeester gekozen, tot verbijstering van onder anderen gematigde Democraten en Republikeinen.
Het is gebruikelijk dat de tot burgemeester van New York gekozen persoon, een bezoek brengt aan de president.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading