Gekozen burgemeester New York Mamdani klaar voor ontmoeting Trump

NEW YORK (ANP/AFP) - De linksradicale aankomende burgemeester van New York, Zohran Mamdani, zegt dat hij klaar is om de rechts-populistische president Donald Trump te ontmoeten. De twee ontmoeten elkaar vrijdag in Washington. Ze hebben elkaar veelvuldig uitgescholden, maar lijken hoffelijker te worden.

Trump zei recent dat hij de stad New York beslist geen kwaad wil berokkenen en Mamdani zei donderdag dat hij "klaar is voor wat er dan ook komen gaat (in Washington)" en dat hij en Trump allebei willen dat de kosten van het levensonderhoud omlaag gaan. "Ik werk met iedereen om het leven betaalbaar te maken".

Trump heeft de in Oeganda geboren Mamdani een communist genoemd. Mamdani noemt zichzelf democratisch socialist. De 34-jarige politicus werd eerder deze maand tot burgemeester gekozen, tot verbijstering van onder anderen gematigde Democraten en Republikeinen.

Het is gebruikelijk dat de tot burgemeester van New York gekozen persoon, een bezoek brengt aan de president.