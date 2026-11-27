ROTTERDAM (ANP) - Een winkel aan de Rotterdamse Groene Hilledijk, in de wijk Feijenoord, is door brand verwoest. Zeven bewoners van woningen boven de winkel kunnen voorlopig niet terug naar huis. De brandweer controleert de woningen nog op koolmonoxide. Ook heeft ze vloeren moeten slopen om goed te kunnen blussen. De gedupeerden worden opgevangen in een wijkcentrum. De stichting Salvage helpt ze verder aan onderdak.

De brand ontstond vrijdagmiddag in een winkel waar religieuze goederen werden verkocht. De eigenaar liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Iemand anders raakte lichtgewond en een derde persoon had rook ingeademd. Zij werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. In de loop van de avond was de brand onder controle. Over de oorzaak is niets bekend.

Vanwege het vele bluswater is het glad geworden op de Groene Hilledijk. Daarom wordt er vrijdagavond gestrooid, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rijnmond.