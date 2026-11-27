PARIJS (ANP) - Kredietbeoordelaar S&P Global waarschuwt Frankrijk voor een verlaging van zijn kredietwaardigheid door de grote Franse begrotingsproblemen. S&P zegt dat de outlook van Frankrijk van stabiel naar negatief gaat. Dat betekent dat er een verlaging van de rating kan komen.

De rating blijft nog op A+. S&P stelt dat het tekort dit jaar hoger uitvalt dan verwacht, op 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Voor volgend jaar wordt slechts een daling naar 5,3 procent verwacht, met ook een beperkte economische groei van 0,6 procent. Vrijdag bleek nog dat de Franse economie in het derde kwartaal sterker is gekrompen dan eerder verwacht, met 0,2 procent op kwartaalbasis.

In Frankrijk is er politieke instabiliteit en grote maatschappelijke onrust. S&P zegt dat die politieke polarisatie, ook na de presidentsverkiezingen van volgend jaar, zal blijven zorgen voor problemen met het invoeren van maatregelen om het begrotingstekort te beperken en de economie te hervormen om de groei te stimuleren.