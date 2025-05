Man op heterdaad betrapt bij dumpen mogelijk drugsafval

WIJCHEN (ANP) - In de omgeving van het Gelderse Wijchen heeft de politie vrijdagavond een 31-jarige man uit Nijmegen aangehouden die op dat moment probeerde de inhoud van vaten met vloeistof te dumpen in de natuur. Wat er in de vaten zat is nog niet bekend, maar de politie houdt rekening met drugsafval.

De politie kwam de man op het spoor na een melding dat een man geparkeerd stond aan de Wezelseveldweg in Wijchen met een busje waarin vaten stonden. De man probeerde te vluchten, maar werd snel aangehouden. Hij zit vast op verdenking van een milieudelict.

Regionale media melden dat het om een grote crimineel en bekende van de politie gaat. Een politiewoordvoerder wilde dat niet bevestigen.