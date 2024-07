Brandje op Pannenkoekenboot Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Op de Pannenkoekenboot in Rotterdam is zondag een brandje geweest in een elektrakast. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer na berichtgeving door Rotterdamse media.

Tijdens een vaartocht met 32 passagiers over de Nieuwe Maas merkte de bemanning dat er rook uit de elektrakast kwam, die aan de achterkant van het schip zit. Ze hebben het brandje zelf kunnen blussen. Het schip legde vervolgens aan bij het voormalige zwemparadijs Tropicana aan de Maasboulevard, zodat de brandweer een controle kon uitvoeren. Een paar passagiers werden nagekeken omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd.

Daarna bracht dezelfde Pannenkoekenboot de passagiers terug naar hun opstapplaats in de Parkhaven, bij de Euromast. Het schip vaart de rest van de dag niet meer uit. Eerst moet de kast waar het brandje was, worden gerepareerd. Volgens de brandweerwoordvoerder is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk kortsluiting.