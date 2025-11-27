ECONOMIE
Brandstofaccijnzen per 1 januari alsnog iets omhoog

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 12:36
anp271125105 1
DEN HAAG (ANP) - De brandstofaccijnzen gaan per 1 januari alsnog iets omhoog. De Tweede Kamer heeft in meerderheid ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bestemd was om automobilisten een jaar langer korting te geven op deze belasting, in te zetten om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen.
Voor de verlenging van de accijnskorting, die werd ingesteld na de enorme prijsstijgingen die volgden op de Russische inval in Oekraïne, had het demissionaire kabinet op de begroting voor volgend jaar ruim 1,7 miljard euro vrijgemaakt. Daar blijft na de aanpassing door de Kamer krap 1,3 miljard euro van over.
De accijns op benzine gaat daardoor met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op lpg met 1,3 cent.
