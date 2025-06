Brandweer: brand provinciehuis Zuid-Holland lijkt onder controle

DEN HAAG (ANP) - De brand op het dak van het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag lijkt onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brandweer is momenteel bezig met sloopwerkzaamheden om te kijken of er nog brandresten zijn. Maar er is "nagenoeg geen rook" te zien en "al helemaal geen vlammen", aldus de woordvoerder.

Een persoon heeft rook ingeademd, maar hoeft niet naar het ziekenhuis.

Het provinciehuis aan het Malieveld is ontruimd. Volgens de woordvoerder staan de meeste mensen buiten en is een deel naar een ander gedeelte van het gebouw verplaatst.

De Zuid-Hollandlaan is in één richting afgesloten vanwege de brand. Daardoor kunnen mensen niet via deze weg de stad inrijden, aldus de woordvoerder.