Brandweer haalt mensen van balkons bij brand in Voorburg

VOORBURG (ANP) - In een gebouw aan de Kersengaarde in Voorburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur brand uitgebroken in een liftschacht, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. Doordat de rook zich heeft verspreid over meerdere etages van het gebouw, moesten de gearriveerde hulpdiensten veel mensen evacueren. Naar schatting zijn tien woningen ontruimd.

Daarbij zijn meerdere mensen door de brandweer met een hoogwerker van de balkons gehaald, meldt de veiligheidsregio, die stelt dat er vooralsnog geen gewonden zijn gevallen.

De bewoners van de ontruimde huizen worden tijdelijk opgevangen in een bus.