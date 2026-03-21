Hoe tevreden zijn Amerikanen met Donald Trump?

Amerikanen zijn op dit moment overwegend ontevreden over president Donald Trump , al blijft een grote minderheid hem door dik en dun steunen.

Gemiddelde waardering

Peilinggemiddelden die door de New York Times worden gebundeld en door Stern zijn geanalyseerd, laten zien dat de afkeuring van Trumps presidentschap rond de 55 procent ligt, terwijl ongeveer 40 procent aangeeft tevreden te zijn met zijn werk in het Witte Huis. Dat betekent dat zijn zogenoemde approval rating structureel in de min staat: er zijn consequent meer Amerikanen die zijn beleid afkeuren dan goedkeuren.

Laatste peilingen

Recente nationale peilingen van uiteenlopende instituten (onder zowel volwassenen als geregistreerde en waarschijnlijke kiezers) komen grosso modo op hetzelfde beeld uit.

De gemiddelde steun blijft daarmee ruim onder de 50 procent, terwijl de afkeuring stabiel boven de 50 procent ligt.

Peilingen: 40 procent voor, 55 procent tegen

Volgens de geaggregeerde data zakten Trumps waarderingscijfers relatief snel na zijn inauguratie in januari 2025 en schommelen sindsdien rond het huidige niveau, zonder grote uitschieters naar boven of beneden. De trendlijn toont een vlak patroon: hij heeft zijn achterban weten vast te houden, maar nauwelijks terrein gewonnen bij twijfelaars en tegenstanders.

Politicologen die door Stern worden aangehaald, wijzen erop dat veel Amerikanen hem kwalijk nemen dat hij experimenteert met hoge importtarieven en daarmee de prijzen opdrijft, terwijl hij juist had beloofd de kosten van het dagelijks leven te drukken. Tegelijkertijd benadrukken Republikeinse strategen dat zijn koers onder zijn eigen kamp nog steeds als positief en noodzakelijk wordt gezien.[

Je bent MAGA of anti-MAGA

Achter de cijfers gaat een diep gepolariseerd land schuil.

Republikeinse kiezers blijven in meerderheid positief over Trump en geven hem in partijgebonden peilingen vaak duidelijke meerderheden.​

Democratische kiezers wijzen zijn presidentschap massaal af, waardoor de nationale gemiddelden naar beneden worden getrokken.

De waardering voor Trump is daarmee minder een kwestie van zijn laatste beleidsdaad of een incident, en meer een spiegel van de harde partijpolitieke scheidslijn in de Verenigde Staten.