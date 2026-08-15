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Brandweer in Hürtgenwald boekt succes met onder meer brandgangen

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 10:30
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GEY (ANP/DPA) - De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald, circa 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt volgens de autoriteiten met succes bestreden. "De nacht was goed", zei lokaal bestuurder Ralf Nolten over het blussen. Belangrijk onderdeel van de bestrijding was ook de aanleg van meer of bredere brandgangen door het Duitse leger. Daarbij zijn vier gepantserde bergingsvoertuigen van de Bundeswehr ingezet.
De brandhaarden kunnen zo niet meer overslaan naar aangrenzende terreinen. De situatie is volgens Nolten niet meer te vergelijken met die van vrijdag. "Gisteren ging het om een strijd en nu gaat het om gecontroleerd werk". Het dorp Gey blijft vooralsnog ontruimd en het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
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