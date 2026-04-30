Vijf redenen waarom "The Devil Wears Prada 2" een kassucces zou kunnen worden.

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
donderdag, 30 april 2026 om 9:43
The nieuwe sequel The Devil Wears Prada 2 heeft alles in zich om opnieuw een kassucces te worden, van nostalgische sterrenkracht tot een verhaal dat inspeelt op de turbulente media- en modewereld van nu. Hieronder vijf redenen waarom de film – gepland voor mei 2026 – waarschijnlijk volle zalen gaat trekken.
  1. Terugkeer van een gouden cast Twintig jaar na dato keren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci terug in hun iconische rollen, waarmee de studio inzet op herkenbaarheid en nostalgie bij een publiek dat met de film is meegegroeid.
  2. Bewezen kassucces van het origineel. De eerste The Devil Wears Prada werd met een relatief bescheiden budget gemaakt en groeide uit tot een wereldwijde hit met meer dan 300 miljoen dollar omzet, wat de economische logica achter een vervolg duidelijk onderstreept.
  3. Een verhaal dat de nieuwe mediatijd raakt. De sequel speelt zich af in een wereld waarin printmagazines vechten om overleving, digitale platforms en influencers de toon zetten en modehuizen afhankelijk zijn van online buzz – precies de spanningsvelden waar veel kijkers dagelijks mee te maken hebben.
  4. Mode-industrie omarmt de franchise nu wél. Waar sommige luxehuizen destijds huiverig waren om met de eerste film in zee te gaan, verdringen merken zich nu juist om in het vervolg zichtbaar te zijn, omdat de titel is uitgegroeid tot een cultureel ijkpunt én marketingvehikel voor high fashion.
  5. Nostalgie als strategie in onzekere tijden In een bioscoopmarkt die worstelt met streamingconcurrentie en dalende bezoekcijfers, leunen studio’s stevig op bekende merken; een geliefde titel met een grote fanbase en permanente online zichtbaarheid heeft daardoor een voorsprong in het gevecht om de aandacht.

Zo succesvol was deel 1

De eerste The Devil Wears Prada uit 2006 had een geschat productiebudget van ongeveer 35 miljoen dollar. De film bracht wereldwijd ruim 326 miljoen dollar op, waarvan zo’n 125 miljoen in de Verenigde Staten en circa 202 miljoen internationaal. Daarmee verdiende de film ruwweg negen keer zijn budget terug en geldt hij in Hollywood-termen als een uitzonderlijk rendabele midbudget-komedie. Daarnaast sleepte de film meerdere grote nominaties in de wacht, waaronder twee Oscars (voor Meryl Streep en kostuumontwerp) en verschillende Golden Globes, wat de status als culturele én commerciële hit verder verstevigde

