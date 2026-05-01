Brandweer nog volop bezig met nablussen bij 't Harde

'T HARDE (ANP) - De brandweer is nog volop bezig met het controleren en nablussen van de natuurbrand op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland. Op meerdere plekken ontstaan nieuwe brandhaarden, die direct door de brandweer worden bestreden om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.

Deze inzet zal nog geruime tijd duren, verwacht de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Donderdagavond dacht een woordvoerder van de veiligheidsregio nog dat mogelijk in de nacht het sein brand meester kon worden gegeven, maar "vanwege de omvang en complexiteit van het incident" is er vrijdagochtend toch nog niet afgeschaald. Vier pelotons van de brandweer, ongeveer honderd mensen, zijn aan het nablussen.