Brandweer wil dat mensen helpen natuurbranden te voorkomen

UGCHELEN (ANP) - Bewoners en recreanten in natuurgebieden kunnen zelf helpen om natuurbranden te voorkomen. De brandweer roept met een speciale campagne op na te denken over het beperken van natuurbrandrisico's. Dat moet niet alleen gebeuren tijdens de droge periodes, maar ook in de rest van het jaar, benadrukt Brandweer Nederland, die de campagne dinsdagochtend in Ugchelen lanceerde.

Bewoners van natuurgebieden en eigenaren van vakantiehuizen doen er goed aan brandbare begroeiing te snoeien en het afval op te ruimen. Ook dode bladeren op het dak of in de dakgoot kunnen brandbaar zijn. Barbecueën kan het best op een stenen ondergrond, bij voorkeur met een zogeheten stoplijn waardoor een eventuele brand zich minder snel kan verspreiden. En wie in de natuur wil roken, moet checken of de peuk wel volledig gedoofd is en die bij voorkeur thuis weggooien.

De risico's op natuurbranden nemen toe tijdens periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering.