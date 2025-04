Canadese oppositieleider Poilievre lijkt eigen zetel te verliezen

OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - De Canadese oppositieleider Pierre Poilievre lijkt na de verkiezingen van maandag zijn zetel in het parlement te verliezen. De liberaal Bruce Fanjoy versloeg de voorman van de conservatieven in zijn kiesdistrict Carleton, voorspelt omroep CBC.

Vorig jaar leek Poilievre nog op weg naar het Canadese premierschap. In peilingen stond zijn partij ver boven de Liberal Party van toenmalig premier Justin Trudeau. Poilievre omarmde de slogan "Canada First", die deed denken aan Donald Trumps "America First"-campagne in de VS.

Die voorsprong in de peilingen verdampte later volledig wat gevolgen kan hebben voor de positie van Poilievre als partijleider. Die slaagde er onvoldoende in zich aan te passen aan de nieuwe politieke situatie die ontstond door het vertrek van Trudeau en de spanningen tussen Canada en de regering-Trump.