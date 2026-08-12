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Brandweerman die gewond raakte bij duinbrand Ouddorp overleden

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 15:57
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OUDDORP (ANP) - De brandweerman die bij het blussen van een duinbrand bij het Zuid-Hollandse Ouddorp op donderdag 6 augustus zwaargewond raakte, is overleden. Dat meldt de veiligheidsregio. De man overleed op woensdagochtend in het Erasmus MC.
Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweervoertuig terecht. Het slachtoffer werd daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later liet de veiligheidsregio al weten zich "grote zorgen te maken" over zijn gezondheid.
Arjen Littooij, algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, schrijft in een bericht op sociale media dat de man een "brandweerman in hart en nieren" was. Zijn overlijden slaat volgens Littooij "een diep gat in ons brandweerhart". Hij spreekt van een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de veiligheidsregio en meldt verder dat zijn gedachten bij de familie en het korps Middelharnis/Sommelsdijk zijn, waar de man actief was.
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