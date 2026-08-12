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Belangrijkste luchthaven Sicilië langer dicht om uitbarsting Etna

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 16:35
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CATANIA (ANP/RTR) - De belangrijkste luchthaven van Sicilië, bij Catania, blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Tot zeker donderdag 16.00 uur wordt het vliegverkeer in het oosten van het eiland opgeschort.
De Etna zorgt als meest actieve vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. Vorige week begon de meest recente uitbarsting, waarbij grote aswolken over de regio heen worden geblazen. De langdurige beperkingen op de luchthaven van Catania zorgen voor extra druk op de andere luchthavens van Sicilië. Het is een van de drukste toeristische periodes voor het Italiaanse eiland.
Volgens de Italiaanse krant La Sicilia reizen duizenden bezoekers naar uitkijkpunten bij de vulkaan om de lavastromen te bekijken. Vooral 's avonds en 's nachts zijn deze goed te zien. Dit brengt ook gevaarlijke situaties met zich mee. De krant schrijft dat twee jongeren op de terugweg in ruw gebied terechtkwamen en moesten worden gered.
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