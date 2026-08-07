ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandweerman zwaargewond bij duinbrand in Ouddorp

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 12:30
anp070826117 1
OUDDORP (ANP) - Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaargewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. "Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen," aldus een woordvoerder.
De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio "zeer ervaren". De mensen om hem heen worden opgevangen.
Donderdag halverwege de middag brak er brand uit langs het Oosterduinpad in Ouddorp. In de loop van donderdagavond lukte het de brandweer de verspreiding van het vuur tegen te houden door zogeheten stoplijnen aan te leggen. Ook een blushelikopter van Defensie schoot te hulp. Uiteindelijk is volgens de veiligheidsregio 2000 vierkante meter aan natuur verloren gegaan door de brand.
De brandweer is bezig het werk af te bouwen. Volgens de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden rond 12.00 uur klaar. Dan wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurgebied overgedragen aan waterschap Hollandse Delta.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading