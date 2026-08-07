SK Hynix investeert miljarden in chipfabrieken in Zuid-Korea

ICHEON (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix gaat 54 biljoen won (33 miljard euro) investeren in nieuwe chipfabrieken in eigen land. De investeringen van het bedrijf zijn onderdeel van de inspanningen van Zuid-Korea om de productiecapaciteit van chips snel te verdubbelen en het wereldwijde tekort aan geheugenchips aan te pakken. De investeringen lopen tot april 2031.

SK Hynix, de op een na grootste geheugenfabrikant ter wereld, bouwt een nieuwe fabriek voor dynamisch geheugen (DRAM) in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen (NAND) in Cheongju. De uitbreiding is volgens het bedrijf een reactie op "de voortdurend groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk".

SK Hynix heeft samen met concurrent Samsung al grote investeringen gedaan in de verdere ontwikkeling van de binnenlandse productie- en AI-capaciteiten van Zuid-Korea. Het land kondigde eind juni aan de productie van geheugenchips binnen vijf jaar te willen verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen.