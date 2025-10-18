ECONOMIE
Brankele Frank wint Slimste Mens: 'Totaal bizar'

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 22:29
anp181025147 1
HILVERSUM (ANP) - Brankele Frank vindt het "totaal bizar" dat ze De Slimste Mens heeft gewonnen. De neurobioloog en schrijver stond zaterdagavond in de finale van het KRO-NCRV-programma met politicus Rob Jetten en schrijver Thomas van Luyn. "Rob is zo goed, dus ik dacht echt niet dat ik hem kon verslaan", zegt ze tegen het ANP. "En van Thomas dacht ik van tevoren dat hij dit seizoen zou winnen."
Frank was bang dat ze niet verder zou komen dan één aflevering. "Dus ik was al blij toen ik wel verder kwam. En na vier afleveringen dacht ik dat ik misschien wel in de finaleweek kon komen, dus dat was mijn volgende doel."
Presentator Herman van der Zandt en jurylid Paulien Cornelisse deden het volgens Frank heel goed. "Ze hebben een supergoede chemie en allebei een goede komische timing en humor. Ik heb ook heel hard om Paulien moeten lachen, daardoor lijkt het alsof ik heel relaxed ben, terwijl ik eigenlijk heel zenuwachtig was."
