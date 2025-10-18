Netanyahu in 2026 herkiesbaar als premier Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bevestigd dat hij zich zoals verwacht herkiesbaar stelt als premier in de volgende verkiezingen, die gepland zijn op 27 oktober 2026. Netanyahu deed dit in een interview met Channel 14, waarin hij aangaf dat hij verwacht te winnen.

Als leider van Likoed, de grootste rechtse partij van Israël, heeft Netanyahu het record voor de langste ambtstermijn als regeringsleider in Israël: sinds 1996 meer dan achttien jaar in totaal, met onderbrekingen. Netanyahu wordt dinsdag 76 jaar.