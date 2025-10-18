ECONOMIE
Sinner verslaat Alcaraz in Six Kings Slam en vangt 6 miljoen euro

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 22:31
anp181025148 1
RIYAD (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft het lucratieve invitatietoernooi Six Kings Slam in Saudi-Arabië op zijn naam geschreven. De Italiaan was in de finale in twee sets te sterk voor de Spanjaard Carlos Alcaraz: 6-2 6-4. Sinner verdiende ongeveer 6 miljoen euro en kreeg als trofee een gouden racket.
Zes mondiale topspelers waren uitgenodigd voor het toernooi in Riyad, waar de tennissers vooral voor het geld meededen. Het startgeld bedroeg al rond de 1,5 miljoen euro. Naast Sinner en Alcaraz waren ook Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas van de partij. Streamingdienst Netflix zond de wedstrijden uit.
Het toernooi kreeg de gedroomde finale tussen de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst: Alcaraz en Sinner. De twee speelden dit jaar ook al drie grandslamfinales tegen elkaar. Alcaraz won Roland Garros en de US Open, Sinner was de beste op Wimbledon.
