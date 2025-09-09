Braziliaans hof begint met stemmen in zaak tegen Bolsonaro

BRASILIA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rechters van het Braziliaanse Hooggerechtshof zijn begonnen met stemmen in het proces tegen oud-president Jair Bolsonaro, die wordt verdacht van een couppoging na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Het vonnis wordt voor het einde van de week verwacht.

De eerste van de vijf rechters heeft zijn stem al uitgebracht. Opperrechter Alexandre de Moraes noemde Bolsonaro het hoofd van een criminele organisatie en zei dat er geen twijfel was over zijn schuld.

Het uitbrengen van een stem kan uren duren, waardoor niet duidelijk is hoeveel tijd deze laatste fase van het proces kost. Er is een meerderheid nodig om Bolsonaro schuldig te bevinden. Hij kan meer dan veertig jaar celstraf krijgen. Duizenden van zijn aanhangers demonstreerden afgelopen zondag tegen het proces.

Bolsonaro ontkent dat hij heeft geprobeerd de democratie omver te werpen, maar gaf tijdens een verhoor toe dat hij deelnam aan vergaderingen om de uitslag aan te vechten. Hij suggereerde rond de verkiezingen dat hij alleen door fraude kon verliezen van zijn rivaal Luiz Inácio Lula da Silva.