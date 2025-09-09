ECONOMIE
Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 17:56
bijgewerkt om dinsdag, 09 september 2025 om 18:02
Minderjarige asielzoekers uit Ethiopië of Gambia kunnen veilig terug naar hun land van herkomst, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Demissionair asielminister David van Weel (VVD) past daarom het zogenoemde landenbeleid aan, waardoor deze jongeren teruggestuurd kunnen worden.
In een Kamerbrief over het onderzoek schrijft Van Weel dat in beide landen opvanglocaties zijn waar minderjarigen onderdak kunnen krijgen. Ze gaan daarheen als ze niet bij hun ouders of andere familie terechtkunnen.
In Ethiopië is een opvanglocatie waar minderjarigen onder meer eten, kleding, onderwijs en medische hulp kunnen krijgen. In Gambia zijn twee van zulke plekken. De Dienst Terugkeer en Vertrek zorgt ervoor dat deze mensen daar ook daadwerkelijk terechtkunnen, aldus de minister.
Het eerste halfjaar van 2025 kwamen er ongeveer 250 asielzoekers uit Ethiopië naar Nederland. Uit Gambia waren dat er zo'n 130, aldus cijfers van het CBS.
