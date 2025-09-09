ECONOMIE
Spanje wil rookverbod in publieke ruimte flink uitbreiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 17:51
MADRID (ANP/BLOOMBERG) - Spanje overweegt het rookverbod in het land uit te breiden naar onder meer stadions, terrassen en semipublieke plekken als zwembaden en universiteitscampussen. Voor scholen en medische en publieke instellingen moet een minimumafstand van 15 meter gaan gelden. Het verbod omvat ook elektronische sigaretten. De verkoop van wegwerpvapes wordt geheel verboden.
Het conceptwetsvoorstel werd al in mei aangekondigd, maar wordt naar verwachting dinsdag goedgekeurd door het kabinet. Daarna kan het worden voorgelegd aan het Spaanse parlement. De linkse regering wil met het voorstel koploper van Europa worden wat betreft de aanpak van roken en aan roken gerelateerde gezondheidsklachten.
Het is in Spanje sinds 2011 verboden binnen te roken op publieke plekken, evenals op werkplekken zonder rookruimte, in het openbaar vervoer en op perrons. Voor scholen en medische faciliteiten gold al een rookverbod.
