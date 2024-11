Braziliaanse politie beschuldigt Bolsonaro formeel van couppoging

BRASILIA (ANP/RTR/AFP) - De Braziliaanse politie heeft oud-president Jair Bolsonaro beschuldigd van een couppoging. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van CNN Brasil. Hij zou in 2022 samen met 36 anderen, onder wie zijn running mate Walter Braga Netto, hebben geprobeerd om de machtsoverdracht te voorkomen nadat hij de verkiezingen had verloren van Luiz Inácio Lula da Silva.

Het ging om "het gewelddadig omverwerpen van de democratische staat". De samenzweerders zouden onder meer een plan hebben gehad om Lula te vermoorden, samen met zijn vicepresident Geraldo Alckmin, schreef CNN Brasil eerder. Bolsonaro zou "volledig op de hoogte" geweest zijn van dat plan. Lula zei donderdag dat hij geluk had dat hij nog in leven is. "De poging mij en Alckmin te vergiftigen is mislukt en nu zijn we hier."

Ook andere leden van Bolsonaro's regering en partij waren volgens de politie betrokken bij de poging tot een staatsgreep.