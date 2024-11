Man opgepakt na misbruik kinderen op toiletten Duitse scholen

KREFELD (ANP) - De Duitse politie heeft na een klopjacht een man opgepakt die op twee scholen kinderen zou hebben misbruikt. Dat gebeurde volgens nieuwsblad Focus in Krefeld, dat ten westen ligt van Venlo.

Een man zou een basisschool zijn binnengelopen en op een toilet een jongen hebben misbruikt. Even later vond een vergelijkbaar incident plaats op een andere school, enkele kilometers verderop.

De autoriteiten gebruikten onder meer een gespecialiseerde hond bij de zoektocht naar de dader. Ze arresteerden uiteindelijk een 26-jarige man in de buurt van een school. Het zou gaan om een bekende van de politie zonder vast woonadres.

Het eerste slachtoffer zou de verdachte al hebben herkend op foto's, bericht Focus. Het tweede kind was dusdanig in shock dat het daar niet toe in staat was.