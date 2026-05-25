Braziliaanse president ondergaat bestralingstherapie

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 19:52
SÃO PAULO (ANP/AFP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is maandag begonnen met een preventieve bestralingstherapie, nadat vorige maand een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid werd verwijderd. Dat meldt het ziekenhuis in een verklaring.
De 80-jarige Lula liet vorige maand een zichtbaar basaalcelcarcinoom verwijderen. De huidkanker verkeerde in een vroeg stadium. Zijn arts omschreef het als een veelvoorkomende kwaal, die wordt veroorzaakt door blootstelling aan de zon. Na de verwijdering "werd besloten om door te gaan met een aanvullende kuur van preventieve oppervlakkige bestraling", aldus het Sírio-Libanês-ziekenhuis in São Paulo.
De Braziliaanse president is de laatste jaren vaker in het ziekenhuis geweest. In 2024 werd hij geopereerd na een hersenbloeding die was veroorzaakt door een ongeval in huis. In januari onderging hij nog een staaroperatie aan zijn linkeroog.
Lula heeft zich voor de presidentsverkiezingen van oktober opnieuw kandidaat gesteld.
